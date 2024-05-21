Росія скасувала тимчасове самоембарго на експорт бензину

Російський уряд тимчасово скасував заборону на експорт бензину для виробників палива, попередньо встановлену до 30 червня цього року. Водночас обмеження зберігатимуться до 31 липня.

Скасування самоембарго: причина

Таке рішення було прийнято з метою забезпечення достатнього запасу автомобільного пального на внутрішньому ринку, пишуть російські ЗМІ.

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Обмеження також були скасовані для запобігання зниженню рівнів переробки на деяких нафтопереробних заводах через накопичення запасів бензину. А також для розгортання портів, заповнених пальним, яке було призначене для експорту, але залишилося невивезеним через введення обмежень.

Російський уряд також зазначив, що продовжить моніторинг ситуації на внутрішньому ринку палива і розгляне можливість подальшого продовження скасування експортної заборони.

Контекст

У березні Росія значно скоротила експорт бензину залізничним транспортом – приблизно на 50% – через введене ембарго на пальне. Це було зумовлено зупинками виробництва на російських нафтопереробних заводах та збільшенням внутрішнього попиту на пальне.

Заборона була спрямована на стабілізацію цін у зв'язку зі зростанням попиту від споживачів і фермерів, а також необхідністю проведення технічного обслуговування на нафтопереробних заводах.

Були зроблені винятки для пального, що експортується за міжурядовими угодами, особливо для країн-членів Євразійського економічного союзу під керівництвом Росії.

Відтак, у березні 2024 року російські нафтопереробні заводи експортували близько 323 000 метричних тонн бензину залізницею. Найбільшими імпортерами стали: