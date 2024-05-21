Отмена самоэмбарго: причина

Такое решение было принято с целью обеспечения достаточного запаса автомобильного топлива на внутреннем рынке, пишут российские СМИ.

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Ограничения также были отменены для предотвращения снижения уровней переработки на некоторых нефтеперерабатывающих заводах из-за накопления запасов бензина. А также для развертывания портов, заполненных топливом, которое было предназначено для экспорта, но осталось невывезенным из-за введения ограничений.

Контекст

В марте Россия значительно сократила экспорт бензина железнодорожным транспортом – примерно на 50% – из-за введенного эмбарго на топливо. Это было обусловлено остановками производства на российских нефтеперерабатывающих заводах и увеличением внутреннего спроса на топливо.

Запрет был направлен на стабилизацию цен в связи с ростом спроса от потребителей и фермеров, а также необходимостью проведения технического обслуживания на нефтеперерабатывающих заводах.

Поэтому, в марте 2024 года российские нефтеперерабатывающие заводы экспортировали около 323 000 метрических тонн бензина по железной дороге. Крупнейшими импортерами стали:

  • Монголия с 75 500 тонн;
  • Узбекистан с 53 500 тонн;
  • Таджикистан с 47 800 тонн;
  • Кыргызстан с 42 300 тонн.