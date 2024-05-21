Скасування самоембарго: причина
Таке рішення було прийнято з метою забезпечення достатнього запасу автомобільного пального на внутрішньому ринку, пишуть російські ЗМІ.
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Обмеження також були скасовані для запобігання зниженню рівнів переробки на деяких нафтопереробних заводах через накопичення запасів бензину. А також для розгортання портів, заповнених пальним, яке було призначене для експорту, але залишилося невивезеним через введення обмежень.
Контекст
У березні Росія значно скоротила експорт бензину залізничним транспортом – приблизно на 50% – через введене ембарго на пальне. Це було зумовлено зупинками виробництва на російських нафтопереробних заводах та збільшенням внутрішнього попиту на пальне.
Заборона була спрямована на стабілізацію цін у зв'язку зі зростанням попиту від споживачів і фермерів, а також необхідністю проведення технічного обслуговування на нафтопереробних заводах.
Відтак, у березні 2024 року російські нафтопереробні заводи експортували близько 323 000 метричних тонн бензину залізницею. Найбільшими імпортерами стали:
- Монголія з 75 500 тонн;
- Узбекистан з 53 500 тонн;
- Таджикистан з 47 800 тонн;
- Киргизстан з 42 300 тонн.