Імпортують 30% пального: аналітик розкрив плани Кремля щодо порятунку бюджету
Удари українських дронів по НПЗ змусили Росію купувати за кордоном щонайменше 30% нафтопродуктів і позбавили її статусу експортера. Для покриття дефіциту бюджету Кремль готує низку непопулярних і радикальних рішень.
Про критичні фінансові наслідки ударів по російській нафтопереробці в ефірі 24 Каналу розповів аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
Радикальні кроки Росії для закриття діри в бюджеті
За його словами, раніше держава-агресорка повністю закривала власні потреби в пальному й щороку заробляла близько 50 мільярдів доларів на експорті. Наразі ж ситуація розвернулася: бензин і дизель доводиться закуповувати в Білорусі, Казахстані, Китаї, Індії та навіть Марокко, що поглиблює дефіцит коштів.
Виявляється, що те, на чому ви раніше заробляли, тепер змушує вас витрачати гроші. Це ще більше поглиблює дефіцит,
– наголосив аналітик.
Експерт назвав радикальні кроки Кремля для порятунку бюджету: відео
Які рішення розглядає Кремль?
Щоб утримати фінансову систему на плаву, Кремль уже розглядає низку вкрай непопулярних рішень:
- Націоналізація заощаджень громадян. У медійному полі РФ обговорюють можливість конфіскації банківських вкладів за сценарієм Ощадбанку СРСР 1991 року. Це може залучити до 70 трильйонів рублів, проте водночас зруйнує банківську систему та ринок держоблігацій.
- Скасування пенсій. Російські пропагандисти та наближені олігархи, зокрема Малофєєв, просувають ідею повної ліквідації пенсійних виплат, пропонуючи перекласти утримання літніх людей виключно на родичів.
- Увімкнення друкарського верстата. Грошова маса в Росії підскочила з 67 трильйонів рублів у лютому 2022 року до 135 трильйонів у листопаді 2026 року, що провокує стрімку інфляцію.
- Нові побори. З 1 грудня РФ розширює утилізаційний збір, поширюючи його не лише на авто, а й на всі гаджети, смартфони та комп'ютери, а також згортає податкові пільги для бізнесу.
- Розпродаж золотовалютних резервів. Цьогоріч країна може продати понад 250 тонн золота, однак реальний обсяг золотих запасів ризикує виявитися міфом, повторивши долю зниклого "золота партії" перед розпадом СРСР.
У жовтні морські постачання бензину до країни-агресорки досягли рекорду у 390 тисяч тонн через тривалі перебої в роботі пошкоджених заводів.