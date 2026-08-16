Росія вдарила балістикою по найбільшому металургійному підприємству України
Вночі 16 серпня росіяни комбіновано атакували Кривий Ріг. Внаслідок удару постраждало ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".
Це найбільше металургійне підприємство України. Про удар ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" написало у власних соцмережах.
Що відомо про атаку?
У неділю, 16 серпня, росіяни атакували комбінат ракетами та безпілотниками. Внаслідок ворожого удару 13 співробітників підприємства зазнали поранень. Також відомо про двох загиблих.
Підприємство запровадило в дію план ліквідації надзвичайних ситуацій. Рятувальні й пошукові роботи тривають.
На місці події працюють пожежники, працівники департаменту охорони праці, рятувальники та лікарі. Постраждалим від ракетного удару надають необхідну медичну допомогу в лікарнях міста.
Російські військові уразили основні виробничі об'єкти енергетичного та доменного виробництва. Також вони частково зупинили виробничі процеси заводу.
Наголошуємо, що наше підприємство є цивільним об'єктом гірничо-металургійної промисловості й рішуче засуджуємо такі підступні ворожі атаки. Нагадаємо, що у 2022 році наше підприємство вже зазнало руйнівного ракетного удару,
– написали у ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".
Вони зазначили, що тоді росіяни вбили співробітника та зруйнували сортопрокатний цех.
У комбінаті додали, що фахівці оцінюють обсяг завданої шкоди та можливості й строки відновлення.
Нагадаємо, в ніч на 16 серпня росіяни атакували Кривий Ріг. Після того керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив, що ворог вдарив по 2 промислових підприємствах. На об'єктах спалахнули пожежі.