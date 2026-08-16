Про це повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Що відомо про атаку на Кривий Ріг?

О 00:58 у Кривому Розі оголосили повітряну тривогу. Спершу причиною стали "Шахеди", а згодом додалася і загроза балістики. Згодом у місті пролунала серія потужних вибухів.

Вілкул підтвердив, що Росія комбіновано атакувала Кривий Ріг. Ворог вдарив по 2 промислових підприємствах. На обʼєктах спалахнули пожежі.

Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Росія атакувала Кривий Ріг і вдень 15 серпня. Окупанти також вдарили по місту ракетою. На жаль, унаслідок атаки є постраждалі.

Так, 61-річний чоловік отримав політравму, а інший – травматичну ампутацію ноги. Стан обох постраждалих оцінюється як важкий.