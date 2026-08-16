Об этом сообщил глава Рады обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Что известно об атаке на Кривой Рог?

В 00:58 в Кривом Роге объявили воздушную тревогу. Сначала причиной стали "Шахеды", а затем добавилась и угроза баллистических ракет. Позже в городе раздалась серия мощных взрывов.

Вилкул подтвердил, что Россия нанесла комбинированную атаку на Кривой Рог. Враг нанес удары по двум промышленным предприятиям. На объектах вспыхнули пожары.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

Россия атаковала Кривой Рог и днем 15 августа. Оккупанты также нанесли по городу ракетный удар. К сожалению, в результате атаки есть пострадавшие.

Так, 61-летний мужчина получил политравму, а другой – травматическую ампутацию ноги. Состояние обоих пострадавших оценивается как тяжелое.