Об этом сообщил глава Рады обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Что известно об атаке на Кривой Рог?
В 00:58 в Кривом Роге объявили воздушную тревогу. Сначала причиной стали "Шахеды", а затем добавилась и угроза баллистических ракет. Позже в городе раздалась серия мощных взрывов.
Вилкул подтвердил, что Россия нанесла комбинированную атаку на Кривой Рог. Враг нанес удары по двум промышленным предприятиям. На объектах вспыхнули пожары.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
В настоящее время информация о пострадавших уточняется.
Россия атаковала Кривой Рог и днем 15 августа. Оккупанты также нанесли по городу ракетный удар. К сожалению, в результате атаки есть пострадавшие.
Так, 61-летний мужчина получил политравму, а другой – травматическую ампутацию ноги. Состояние обоих пострадавших оценивается как тяжелое.