На Днепропетровщине сначала объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных дронов. Вскоре к ней добавилась еще и ракетная опасность.

Что известно о взрывах в Кривом Роге?

Около 14:54 мониторы писали о приближении ракеты к Кривому Рогу. Через несколько минут в городе раздался взрыв.

В сети отмечают, что над местом прилета образовалось облако дыма. Также писали о перебоях со светом.

Глава ОВА Александр Ганжа подтвердил вражеский удар по Кривому Рогу. По его словам, возник пожар.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что пострадали два человека. Также, по его словам, ситуация с электричеством уже стабилизирована.

Заметим, что большинство ракет, которые выпустил враг днем, пролетели транзитом через Днепропетровщину, в направлении Кропивницкого.

Напомним, что ночью Россия запустила по Украине 152 дрона, из них 124 были обезврежены силами противовоздушной обороны. К сожалению, не обошлось без попаданий.

В Одесской области вражеские беспилотники разрушили здание обувной фабрики.

В Марганце в Днепропетровской области под обстрел попал 4-этажный жилой дом. Там погиб 3-месячный мальчик, еще 11 человек пострадали. Большинство раненых – в тяжелом состоянии.

В Запорожье враг еще раз атаковал торговый центр "Эпицентр" и промышленное предприятие.