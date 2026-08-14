24 Канал со ссылкой на Военно-воздушные силы ВСУ сообщает о передвижении российских воздушных целей в небе. Если в вашем регионе объявлена тревога – оставайтесь в безопасном месте.

Где существует угроза со стороны БПЛА?

В каких регионах объявлена воздушная тревога: смотрите карту

23:45, 14 августа

  • Полтавская область: группа БПЛА – курсом на Лубны.

  • Группа БПЛА из Херсонской области – в Николаевскую область, курсом на Снигуровку.

23:20, 14 августа

Полтавская область: БПЛА – курсом на Зиньков, Гадяч.

22:35, 14 августа

Группа БПЛА из Херсонской области – в Николаевскую область, курсом на Снигуровку.

22:35, 14 августа

Несколько БПЛА на севере Харьковской области – курсом на Харьков и Гуты.

22:17, 14 августа

  • БПЛА – в направлении Чернигова с севера.

  • Группа БПЛА через Херсонскую область – курсом на Николаевскую область.

21:45, 14 августа

Реактивный БПЛА на востоке Днепропетровской области – курсом на Павлоград.

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