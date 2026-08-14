24 Канал со ссылкой на Военно-воздушные силы ВСУ сообщает о передвижении российских воздушных целей в небе. Если в вашем регионе объявлена тревога – оставайтесь в безопасном месте.
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В каких регионах объявлена воздушная тревога: смотрите карту
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Полтавская область: группа БПЛА – курсом на Лубны. Группа БПЛА из Херсонской области – в Николаевскую область, курсом на Снигуровку. Полтавская область: БПЛА – курсом на Зиньков, Гадяч. Группа БПЛА из Херсонской области – в Николаевскую область, курсом на Снигуровку. Несколько БПЛА на севере Харьковской области – курсом на Харьков и Гуты. БПЛА – в направлении Чернигова с севера. Группа БПЛА через Херсонскую область – курсом на Николаевскую область. Реактивный БПЛА на востоке Днепропетровской области – курсом на Павлоград.
Полтавская область: группа БПЛА – курсом на Лубны.
Группа БПЛА из Херсонской области – в Николаевскую область, курсом на Снигуровку.
Полтавская область: БПЛА – курсом на Зиньков, Гадяч.
Группа БПЛА из Херсонской области – в Николаевскую область, курсом на Снигуровку.
Несколько БПЛА на севере Харьковской области – курсом на Харьков и Гуты.
БПЛА – в направлении Чернигова с севера.
Группа БПЛА через Херсонскую область – курсом на Николаевскую область.
Реактивный БПЛА на востоке Днепропетровской области – курсом на Павлоград.