24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ розповідає про рух російських повітряних цілей у небі. Якщо у вашому регіоні оголошена тривога – перебувайте у безпечному місці.
Де є загроза БпЛА?
У яких регіонах оголошена повітряна тривога: дивіться карту
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Полтавщина: група БпЛА – курсом на Лубни. Група БпЛА з Херсонщини – на Миколаївщину, курсом на Снігурівку. Полтавщина: БпЛА – курсом на Зіньків, Гадяч. Група БпЛА з Херсонщини – на Миколаївщину, курсом на Снігурівку. Кілька БпЛА на півночі Харківщини – курсом на Харків, Гути. БпЛА – у напрямку Чернігова з півночі. Група БпЛА через Херсонщину – курсом на Миколаївщину. Реактивний БпЛА на сході Дніпропетровщини – курсом на Павлоград.
Полтавщина: група БпЛА – курсом на Лубни.
Група БпЛА з Херсонщини – на Миколаївщину, курсом на Снігурівку.
Полтавщина: БпЛА – курсом на Зіньків, Гадяч.
Група БпЛА з Херсонщини – на Миколаївщину, курсом на Снігурівку.
Кілька БпЛА на півночі Харківщини – курсом на Харків, Гути.
БпЛА – у напрямку Чернігова з півночі.
Група БпЛА через Херсонщину – курсом на Миколаївщину.
Реактивний БпЛА на сході Дніпропетровщини – курсом на Павлоград.