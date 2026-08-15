О подробностях рассказал глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа.
Каковы последствия атаки
Россия в городе Марганец убила 3-месячного мальчика. Террористы нацелились беспилотниками на многоэтажку.
В результате ночной атаки еще 11 человек получили ранения, 7 из них госпитализированы в тяжелом состоянии.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Среди раненых также двое детей – 5-летний мальчик и 12-летняя девочка.
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Напомним, что ночью от российских обстрелов пострадала и Запорожская область. Россияне вновь провели атаку на "Эпицентр" в Запорожье, а также на промышленное предприятие.