В результате удара вспыхнул пожар. О последствиях обстрела, описанных Запорожской ОВА, сообщает 24 Канал.

Что известно об обстреле Запорожья 15 августа и его последствиях?

Российские войска провели атаку на Запорожье ударными БПЛА глубокой ночью 15 августа. Как написал в социальных сетях начальник областной военной администрации Иван Федоров, дроны поразили торговый центр и промышленное предприятие.

В результате удара на территории коммерческого объекта вспыхнул пожар. В настоящее время власти устанавливают точные масштабы разрушений и проверяют информацию о возможных пострадавших.

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Последствия обстрела Запорожья / Фото ОВА

Из опубликованных фото с места российского обстрела видно, что удар пришелся снова по "Эпицентру". Предыдущая атака на такой же объект в Запорожье произошла совсем недавно, 12 августа.

Представительница компании Юлия Чудновец тогда отмечала, что комплекс был полностью реконструирован в 2021 году. "Сделали современный торговый центр. Красивый. Большой. Наполненный жизнью. Один из тех, которыми мы действительно гордились. И сегодня его нет", – рассказала она.