Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про атаку?

У ніч на 16 серпня Росія атакувала "Шахедами" та ракетами. Так, о 01:58 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістики. За мить зафіксували ракети у напрямку Кривого Рогу та Кременчука. Вже за кілька хвилин у Полтавській та Дніпропетровській областях пролунали вибухи.

Під ворожою атакою опинилися Кременчук та Кривий Ріг. Вибухи були настільки сильними, що їх чули у Дніпрі.

О 02:05 керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що місто під комбінованою атакою балістичними ракетами та БпЛА.

Наразі про наслідки атаки не повідомляли. Також невідомо, чи є після ворожих ударів постраждалі.