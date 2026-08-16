Об этом сообщает Суспильне.

Что известно об атаке?

В ночь на 16 августа Россия осуществила атаку "Шахедами" и ракетами Так, в 01:58 Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистики. Через мгновение зафиксировали ракеты, летевшие в направлении Кривого Рога и Кременчуга. Уже через несколько минут в Полтавской и Днепропетровской областях раздались взрывы.

Под вражеской атакой оказались Кременчуг и Кривой Рог. Взрывы были настолько сильными, что их слышали в Днепре.

В 02:05 глава Рады обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что город подвергся комбинированной атаке баллистическими ракетами и БПЛА.

Пока что о последствиях атаки не сообщалось. Также неизвестно, есть ли пострадавшие в результате вражеских ударов.