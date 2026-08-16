Об этом сообщает Суспильне.
Что известно об атаке?
В ночь на 16 августа Россия осуществила атаку "Шахедами" и ракетами Так, в 01:58 Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистики. Через мгновение зафиксировали ракеты, летевшие в направлении Кривого Рога и Кременчуга. Уже через несколько минут в Полтавской и Днепропетровской областях раздались взрывы.
Под вражеской атакой оказались Кременчуг и Кривой Рог. Взрывы были настолько сильными, что их слышали в Днепре.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
В 02:05 глава Рады обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что город подвергся комбинированной атаке баллистическими ракетами и БПЛА.
Пока что о последствиях атаки не сообщалось. Также неизвестно, есть ли пострадавшие в результате вражеских ударов.