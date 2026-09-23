Економіка Новини економіки Росія вдарила по заводу "Дарниці" у Києві: компанія виступила з першою заявою
23 вересня, 14:03
2
Оновлено - 14:06, 23 вересня

Росія вдарила по заводу "Дарниці" у Києві: компанія виступила з першою заявою

Ірина Гайдук

Під час масованої атаки на Київ у середу, 23 вересня, Росія завдала удару по фармацевтичному заводу "Дарниця" у Києві. У компанії наслідки удару поки не розголошують.

Що відомо про наслідки атаки

Окупанти  атакували завод "Дарниці" на Рембазі. Очевидці повідомляли, що до підприємства їхали автомобілі швидкої допомоги. У компанії удар підтвердили

Водночас директорка ради директорів Катерина Загорій зазначила, що коментувати деталі пошкоджень внаслідок російського удару "Дарниця" поки не буде з питань безпеки. 

З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків, 
– зазначила вона. 

Втім, представниця фармкомпанії повідомила, що  загиблих серед працівників заводу немає.

Загорій закликала очевидців атаки нічого не постити у мережу. 

Які наслідки атаки на Київ 

Внаслідок російської атаки вранці 23 вересня руйнувань зазнала низка об'єктів у різних районах столиці. 

У Голосіївському районі унаслідок влучання БпЛА було пошкоджене складське приміщення, після чого там спалахнула пожежа. Також повідомлялося про падіння російського безпілотника на бізнес-центр. 

 У Солом'янському районі, за попередніми даними, загоряння виникло на території транспортного підприємства. 

У Дарницькому районі російський удар пошкодив об'єкт транспортної інфраструктури. Після атаки спалахнула пожежа на даху однієї з АЗС. У "Нафтогазі" зазначили, що це вже шоста атакована АЗС у столиці за останні тижні. 

Також анаслідок атаки пошкоджені два дата-центри провайдерів UTELS та "Павутина". Наразі частина користувачів може мати перебої з доступом до інтернету. 

Пов'язані теми:

Новини компаній
Ракетні обстріли Обстріл Києва