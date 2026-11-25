Енергетичний терор ворога продовжується. Чергова атака окупантів знову ставить під загрозу стабільність енергосистеми.

Що сталося з ТЕС ДТЕК

Російські окупанти здійснили чергову масовану атаку на одну з теплоелектростанцій компанії ДТЕК, про що повідомляє офіційний канал ДТЕК.

Внаслідок ворожого удару суттєво пошкоджено обладнання. Станція була змушена повністю припинити генерацію електроенергії.

Зверніть увагу! Лише за листопад це вже третя масована атака на об'єкти саме цієї компанії.

Нагадаємо, що ворог не припиняє спроб занурити українські міста у суцільну темряву та холод напередодні зими. З початку осені складна ситуація спостерігалася у столиці, а також на Одещині. Наразі проблеми з енергетикою зафіксовані у Дніпрі та Запоріжжі.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що вночі основний удар був по енергетиці: підстанціях, об’єктах генерації, лініях електропередачі та газовій інфраструктурі. Відомо про руйнування в Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській і Полтавській областях.

Зокрема, у неділю, 22 листопада, стало відомо, що Трипільська ТЕС припинила виробляти електроенергію після російських атак. Тобто станом на зараз станція не генерує ні електроенергії, ні тепла. Терміни відновлення поки що не озвучені офіційно.

Ворог суттєво збільшив інтенсивність ударів по ТЕС ще з кінця вересня. Що це означає? Тепер під час атак застосовують балістичні ракети та реактивні ударні дрони. Ними Росія атакує одночасно. І це несе великі загрози для генерації.