Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів директор Трипільської ТЕС Юрій Харко.

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Що зараз відбувається на Трипільській ТЕС

До повномасштабного вторгнення станція була одним із найбільших виробників електроенергії в Київській області. Її встановлена потужність становила 1800 МВт. Трипільська ТЕС постачала електроенергію до Київської, Черкаської, Житомирської та Чернігівської областей.

У квітні 2024 року російський удар практично повністю знищив станцію. Однак зусиллями компанії "Центренерго" та працівників підприємства вдалося частково відновити її роботу. ТЕС знову почала виробляти електроенергію.

Проте російські атаки продовжилися. За словами директора, після 2024 року по Трипільській ТЕС завдали понад 20 ракетних і дронових ударів. Загалом же два підприємства "Центренерго" – Трипільська та Зміївська ТЕС – зазнали понад 200 таких атак.

Наслідком останніх ударів стала повна зупинка генерації. Зараз на території підприємства розбирають завали. Роботи проводять лише там, де це дозволяє безпекова ситуація.

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Чи зможуть відновити роботу ТЕС

Юрій Харко не став називати терміни відновлення станції та прогнозувати, коли вона зможе знову виробляти електроенергію. За його словами, через безпекову ситуацію такі прогнози наразі озвучувати не можна.

Також директор відмовився розкривати, яку частину потужності ТЕС вдалося повернути після руйнувань 2024 року. Він пояснив, що подібна інформація може бути корисною для російських військових.

Водночас Харко розповів, що до нових атак станція готувалася до опалювального сезону за затвердженим графіком. У вересні фахівці "Центренерго" перевірили її готовність до зими. На підприємстві виконували заплановані ремонтні роботи.

Однак після чергових російських атак усі плани відновлювальних робіт довелося переглянути.