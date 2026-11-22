Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал директор Трипольской ТЭС Юрий Харко.

Adv

Что сейчас происходит на Трипольской ТЭС

До полномасштабного вторжения станция была одним из крупнейших производителей электроэнергии в Киевской области. Ее установленная мощность составляла 1800 МВт. Трипольская ТЭС поставляла электроэнергию в Киевскую, Черкасскую, Житомирскую и Черниговскую области.

В апреле 2024 года российский удар практически полностью уничтожил станцию. Однако благодаря усилиям компании "Центрэнерго" и работников предприятия удалось частично восстановить ее работу. ТЭС вновь начала производить электроэнергию.

Однако российские атаки продолжились. По словам директора, после 2024 года по Трипольской ТЭС было нанесено более 20 ракетных и дронных ударов. В целом же два предприятия "Центрэнерго" – Трипольская и Змиевская ТЭС – подверглись более чем 200 таким атакам.

Результатом последних ударов стала полная остановка генерации. Сейчас на территории предприятия расчищают завалы. Работы проводят только там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Реклама

Смогут ли возобновить работу ТЭС

Юрий Харко не стал называть сроки восстановления станции и прогнозировать, когда она сможет снова производить электроэнергию. По его словам, из-за ситуации с безопасностью такие прогнозы пока озвучивать нельзя.

Также директор отказался раскрывать, какую часть мощности ТЭС удалось восстановить после разрушений 2024 года. Он пояснил, что подобная информация может быть полезна для российских военных.

В то же время Харко рассказал, что до новых атак станция готовилась к отопительному сезону по утвержденному графику. В сентябре специалисты "Центрэнерго" проверили ее готовность к зиме. На предприятии выполнялись запланированные ремонтные работы.

Однако после очередных российских атак все планы восстановительных работ пришлось пересмотреть.