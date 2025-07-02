Росія маніпулює цифрами: що насправді стоїть за "процвітанням" окупованих територій

У Росії хваляться "економічним розвитком" на окупованих українських територіях. За словами російських чиновників, там вдалося працевлаштувати вже 13 000 людей.

Яке "процвітання" вигадала Росія

Нещодавно голова Мінпромторгу Росії Антон Аліханов заявив, що на окупованих територіях України "стабільно працюють 637 підприємств". Причому 190 з них буцімто відновили зусиллями російських регіонів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Дивіться також Росія готується видобувати українську нафту на окупованих територіях

У ЦПД зазначають, що ці цифри Росія подає як свою "велику перемогу". Насправді ж так росіяни хочуть замаскувати економічну деградацію одного з найрозвиненіших колись промислових регіонів України, яка сталася з їхньої вини.

До 2014 року лише в Донецькій області працювали понад 2 000 промислових підприємств.

Донеччина забезпечувала близько 20% промислового виробництва України.

На території Луганської області діяло ще майже 1900 підприємств.

Лише на заводі "Азовсталь" до вторгнення Росії працювало 11 000 людей.

Відтак, за словами ЦПД, нинішня так звана російська відбудова та 13 000 нових робочих місць – це лише мізерна частка від потужних промислових масштабів довоєнних часів.

За яскравими заголовками стоїть сумна реальність – Росія знищила потужну промисловість регіону, а зараз намагається задурити місцеве населення пропагандою про "економічний розвиток" і "процвітання",

– говорять у ЦПД.

Варто знати! Також Росія планує розпочати видобуток газу в Азовському морі. На сьогодні відомо, що російське агентство з надрокористування збирається організувати розвідку на 22 родовищах. Від цього ще більше постраждають жителі прибережних районів, зокрема окупованого Бердянська, який сьогодні й так потерпає від постійних відключень електроенергії та постачання води.