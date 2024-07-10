Російська нафтопереробна галузь скоротилася на 17% внаслідок українських ударів

Українські удари різними типами зброї мали суттєвий вплив на російську економіку. В НАТО очікують, що вони продовжаться.

Росія втратила частку нафтопереробки

Високопосадовець НАТО під час саміту Альянсу у Вашингтоні зазначив, що українські удари з різних видів зброї можуть досягати глибоких територій Росії та завдавати значної шкоди російській економіці.

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Ми дійсно бачимо, що удари України по російській території мають вплив на російську економіку, на нафтопереробку, на російський експорт енергоносіїв, – сказав посадовець.

За його словами, вплив настільки значний, що Росія запровадила внутрішні обмеження на експорт бензину та інші обмеження.

Обсяг російської нафтопереробки скоротився приблизно на 17%. І посадовець переконаний, що це продовжуватиметься.

У травні США заявили, що удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі на початку цього року вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей Росії і призвели до зростання внутрішніх цін на паливо.