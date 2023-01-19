У "Газпрому" проблеми: транзит газу через Україну впав до мінімуму

Постачання російського газу через територію України продовжує знижуватись. Показники на вхідній точці трубопроводу Уренгой – Помари – Ужгород досягли мінімуму за минулу добу.

Зниження обсягів транспортованого газу повʼязано із насиченістю європейського ринку паливом. Тим часом газ у Європі продовжує падати у ціні.

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Наскільки зменшилися обсяги прокачування

З 17 на 18 січня транзит газу через Україну зменшився з 35 до 24 мільйонів кубометрів на добу. З них до Європи йде лише 19 мільйонів кубометрів, решта – до Молдови.

На кордоні Туреччини та Болгарії теж зменшився потік газу. За добу 17 січня він становив 25,43 мільйона кубометрів, а на 18 січня – вже 22,16 мільйона кубометрів.

Це говорить про те, що західні трейдери вже не бачать ризиків проходження цієї зими, тому не готові за будь-яку ціну імпортувати газ. І коли ціни на газ на біржах опустилися нижче 600 доларів за тисячу кубометрів, трейдери відмовились замовляти додаткові обсяги по наявних довгострокових контрактах з "Газпромом" на користь закупівлі на біржі, – пояснює колишній голова "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

Він додав, що зовсім скоро справи "Газпрому" ще сильніше погіршаться, оскільки зовсім скоро запрацює СПГ термінал Freeport, який відповідає за 20% експорту американського LNG. До цього він був на ремонті з червня.

Нагадаємо, у 2022 році транзит російського газу через Україну впав до найнижчого рівня за всю історію. Порівняно з 2021 роком обсяги транзиту російського газу через Україну впали з 41,6 мільярда кубометрів до 20,35 мільярда кубометрів.

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