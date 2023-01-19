Росія намагається приховати походження своєї нафти для обходу санкцій, – Reuters

За інформацією ЗМІ, Росія великими обсягами постачає свою нафту до Сингапуру, де перемішує її з іншою. Таким чином агресорка може приховати походження своєї сировини та продати її в обхід санкцій.

Через це попит на резервуари для зберігання нафти в Сінгапурі стрімко зростає, вказуючи на великі обсяги російської сировини.

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Для чого Росія змішує свою нафту з іншою

За словами керівника оператора танків і консультанта, який консультує трейдерів з цього питання, резервуарний простір у місті розкуповується через зростання інтересу та прибутків від змішування постачань дешевого палива з Росії з постачаннями з інших джерел. За їх словами, цей процес може допомогти приховати походження вантажів.

Сінгапур не заборонив імпорт російської нафти чи нафтопродуктів, хоча фінансовим установам, що базуються в острівній державі, заборонено фінансувати або мати справу з російськими товарами та компаніями. Урядові установи Сінгапуру посилалися на минулі заяви про заборону та політику обмеження цін без додаткових коментарів.

Однак, обробка та торгівля російським паливом залишається делікатною проблемою в регіоні. Деякі покупці підсанкційної сировини не хочуть, щоб їх бачили при купівлі вантажів. Потоки російської сирої нафти та палива до Азії та Близького Сходу різко зросли після війни Москви в Україні, що змусило західних покупців відвернутися у відповідь.

Такі постачання все частіше потрапляють до центрів змішування та перерозподілу, таких як Сінгапур і Фуджейра в Об’єднаних Арабських Еміратах, де їх можна змішувати, перепаковувати та реекспортувати по всьому світу.

Ця тенденція збільшення обсягів постачань з Росії до Азії та зростання ролі хабів у їх перерозподілі може ще більше посилитися найближчими тижнями, оскільки Європа готується запровадити нові санкції щодо російських нафтопродуктів 5 лютого.

Збільшення запитів на спотове зберігання

Advario, Jurong Port, Horizon і Royal Vopak експлуатують комерційні резервуари в Сінгапурі. Шестимісячна оренда сінгапурського мазуту або сховища сирої нафти зросла на цілих 17%-20% у порівнянні з минулим роком, повідомили керівники компаній-операторів резервуарів.

Ми спостерігали збільшення кількості запитів щодо короткострокового/спотового зберігання в період до грудня,

— заявив представник фірми зі зберігання нафти Advario Asia Pacific Pte. електронною поштою. Компанія перевіряє джерело продуктів, щоб переконатися в дотриманні російських санкцій, перш ніж прийняти їх, додала особа.

Дані відстеження суден Vortexa Ltd. показали, що в грудні 2022 року сінгапурські нафтоприймальні термінали прийняли більш ніж удвічі більше обсягів російської нафти й мазуту, ніж рік тому. Місто отримало 2,6 мільйона барелів нафти, що майже в 40 разів перевищує обсяг, отриманий роком раніше.

Зростаючі обсяги російської нафти, що надходить до резервуарів Сінгапуру, ймовірно, будуть реекспортовано на ринки Північно-Східної Азії, сказав Армаан Ашраф, глобальний керівник відділу зрідженого природного газу в промисловому консультанті FGE, що базується в Сінгапурі. Ймовірно, що такі центри, як Сінгапур і Фуджейра, продовжуватимуть відігравати важливу роль у ребрендингу цих бочок для розповсюдження у відповідних регіонах, додав він.

Нафтові прибутки

За словами Вільяма Тан, старшого віцепрезидента сінгапурської консалтингової компанії Miyabi Industries, трейдери та постачальники палива займаються зберіганням і змішуванням нафти через "дуже хороші" прибутки від такої діяльності.

Це пов’язано з наявністю дуже дешевих постачань російського мазуту та інших продуктів, таких як легке циклічне масло, сказав він. Це суттєво стимулює змішування цих сортів із високою знижкою в суміші, які можна перепродати за набагато вищою ціною, таким чином заохочуючи трейдерів і постачальників палива шукати наземні резервуари або офшорні плавучі сховища для цього.

За оцінками Тана, трейдери можуть отримувати близько 20% прибутку від змішування російських компонентів з іншими сортами для отримання змішаного мазуту. Ця тенденція спостерігається з жовтня, і це більше, ніж типовий прибуток від 10% до 12%, додав він. Проте націнка може зрости, якщо продавці будуть відчайдушніше розвантажувати свої вантажі через додаткові торговельні обмеження.

Частина цієї суміші палива може піти в бункерне паливо в Сінгапурі або бути проданою в сусідні країни, такі як Індонезія та В’єтнам,

– сказав Тан.