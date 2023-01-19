Россия занимается смешиванием своей нефти для обхода санкций, – Reuters

По информации СМИ, Россия в больших объемах поставляет свою нефть в Сингапур, где перемешивает ее с другой. Таким образом, агрессорка может скрыть происхождение своего сырья и продать его в обход санкций.

Поэтому спрос на резервуары для хранения нефти в Сингапуре стремительно растет, указывая на большие объемы российского сырья.

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Для чего Россия смешивает свою нефть с другой

По словам руководителя оператора танков и консультанта, консультирующего трейдеров по этому вопросу, резервуарное пространство в городе раскупается из-за роста интереса и доходов от смешивания поставок дешевого топлива из России с поставками из других источников. По их словам, этот процесс может помочь скрыть происхождение грузов.

Сингапур не запретил импорт российской нефти или нефтепродуктов, хотя базирующимся в островном государстве финансовым учреждениям запрещено финансировать или иметь дело с российскими товарами и компаниями. Правительственные учреждения Сингапура ссылались на прошлые заявления о запрещении и политике ограничения цен без дополнительных комментариев.

Однако обработка и торговля российским топливом остается деликатной проблемой в регионе. Некоторые покупатели подсанкционного сырья не хотят, чтобы их видели при покупке грузов. Потоки российской сырой нефти и топлива в Азию и Ближний Восток резко возросли после войны Москвы в Украине, что заставило западных покупателей отвлечься в ответ.

Трейдеры помогают смешивать российскую нефть

Такие поставки все чаще попадают в центры смешения и перераспределения, такие как Сингапур и Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах, где их можно смешивать, упаковывать и реэкспортировать по всему миру.

Эта тенденция увеличения объемов поставок из России в Азию и роста роли хабов в их перераспределении может еще больше усилиться в ближайшие недели, поскольку Европа готовится ввести новые санкции в отношении российских нефтепродуктов 5 февраля.

Увеличение запросов на спотовое хранение

Advario, Jurong Port, Horizon и Royal Vopak эксплуатируют коммерческие резервуары в Сингапуре. Шестимесячная аренда сингапурского мазута или хранилища сырой нефти выросла на целых 17%-20% по сравнению с прошлым годом, сообщили руководители компаний-операторов резервуаров.

Мы наблюдали увеличение количества запросов по краткосрочному/спотовому хранению в период до декабря,

– заявил представитель фирмы по хранению нефти Advario Asia Pacific Pte. по электронной почте. Компания проверяет источник продуктов, чтобы убедиться в соблюдении российских санкций, прежде чем принять их, добавил человек.

Данные отслеживания судов Vortexa Ltd. показали, что в декабре 2022 года сингапурские нефтеприемные терминалы приняли более чем вдвое больше объемов российской нефти и мазута, чем год назад. Город получил 2,6 миллиона баррелей нефти, что почти в 40 раз превышает объем, полученный годом ранее.

Растущие объемы российской нефти, поступающей в резервуары Сингапура, вероятно, будут реэкспортированы на рынки Северо-Восточной Азии, сказал Армаан Ашраф, глобальный руководитель отдела сжиженного природного газа в базирующемся в Сингапуре промышленном консультанте FGE. Вероятно, такие центры, как Сингапур и Фуджейра, будут продолжать играть важную роль в ребрендинге этих бочек для распространения в соответствующих регионах, добавил он.

Нефтяная прибыль

По словам Уильяма Тан, старшего вице-президента сингапурской консалтинговой компании Miyabi Industries, трейдеры и поставщики топлива занимаются хранением и смешением нефти из-за "очень хороших" доходов от такой деятельности.

Это связано с наличием очень дешевых поставок российского мазута и других продуктов, таких, как легкое циклическое масло, сказал он. Это существенно стимулирует смешивание этих сортов с высокой скидкой в смеси, которые можно перепродать по гораздо более высокой цене, таким образом поощряя трейдеров и поставщиков топлива искать наземные резервуары или оффшорные плавучие хранилища для этого.

По оценкам Тана, трейдеры могут получать около 20% дохода от смешения российских компонентов с другими сортами для получения смешанного мазута. Эта тенденция наблюдается с октября, и это больше, чем типичная прибыль от 10% до 12%, добавил он. Однако наценка может возрасти, если продавцы будут отчаяннее разгружать свои грузы из-за дополнительных торговых ограничений.

Часть этой смеси топлива может пойти в бункерное топливо в Сингапуре или быть продана в соседние страны, такие как Индонезия и Вьетнам,

– сказал Тан.