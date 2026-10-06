Росія може відновити експорт дизеля: в Москві назвали причину

Паливна криза в Росії набуває несподіваного повороту, змушуючи Кремль різко змінювати власні правила. Тепер російська влада розглядає можливість частково дозволити експорт дизельного пального вже у жовтні.

Чому можуть послабити заборону

Заборону на експорт дизеля в Росії можуть зняти лише для окремих виробників, пише російський "Інтерфакс" з посиланням на власні джерела.

За їхніми словами, причиною можливого послаблення є ризик, що на окремих російських нафтопереробних заводах накопичиться більше дизеля, ніж можна буде зберігати. У такому разі підприємствам доведеться скорочувати обсяги переробки нафти.

Зауважимо, що заборону для виробників на експорт дизеля до 31 жовтня російський уряд продовжив лише минулого тижня.

Москва пояснювала це необхідністю підтримувати стабільну ситуацію на внутрішньому ринку, зокрема, під час підвищеного попиту у жнива.

Водночас вже 2 жовтня віцепрем'єр Олександр Новак заявив, що ситуація на внутрішньому ринку дизельного пального нібито збалансована.

Ми продовжили заборону на експорт буквально на жовтень місяць. Ми будемо моніторити ситуацію й у разі перевиробництва дизелю розглядатимемо питання, щоб частково відкривати експорт,

– зазначив Новак.

За його словами, Росія виробляє приблизно на 80% більше дизеля, ніж споживає всередині країни.

Таким чином, Москва опинилася перед необхідністю балансувати між обмеженням експорту для забезпечення внутрішнього ринку та можливим надлишком дизеля, який потрібно буде кудись реалізовувати. Адже через відсутність резервуарів вона ризикує зупинити випуск іншої критично важливої продукції.

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Заборону на вивезення дизеля з Росії запровадили ще 8 липня через масовані атаки Сил оборони України по ворожих НПЗ. Українські дрони методично вибивали інфраструктуру, і станом на початок жовтня з ладу виведено понад 51% нафтопереробних потужностей агресора.

Згодом заборону постійно продовжували, а останнє рішення обмежити експорт дизеля до 31 жовтня стало черговим ударом для світового ринку, який і так потерпає від дефіциту через війну на Близькому Сході та призупинення поставок з Китаю.