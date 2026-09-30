Чому Росія продовжила заборону

Про продовження обмежень у середу, 30 вересня, повідомив російський уряд, передає Reuters.

Рішення ухвалили на тлі проблем із власною нафтопереробкою. Удари України по російських НПЗ призвели до перебоїв у роботі окремих підприємств і посилили дефіцит пального всередині країни.

Відтак, Москва ще влітку скоротила поставки за кордон, а згодом і зовсім заборонила:

Наприкінці серпня російський уряд продовжив заборону на експорт дизеля до 30 вересня.

Водночас Росія залишила винятки для поставок до окремих країн за міжурядовими угодами.

Тепер обмеження діятиме щонайменше до кінця жовтня.

Чому це новий удар для світового ринку

Нове рішення Кремля вдарить по світовому ринку пального, який і так вже перебуває під тиском через перебої з поставками та зростання цін.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

На ринок впливають війни в Ірані та Україні, які ускладнюють глобальні постачання.

Особливо гостро це відчувають споживачі у США, де ціни на дизель злетіли до рекордних позначок понад 6,50 долара за галон.

Рекордні ціни фіксують і у Великій Британії. Автомобільна організація RAC повідомила, що вартість дизеля на британських АЗС досягла історичного максимуму.

Додамо, що до запровадження обмежень Росія була другим найбільшим експортером дизельного пального у світі після США. Однак через дефіцит і заборони втратила цей статус.

Втім, нагадаємо, що навіть попри заборону, Москва у серпні експортувала до Казахстану, Киргизстану, Монголії та Таджикистану понад 370 тисяч тонн дизеля, збільшивши постачання до цих країн в кілька разів.