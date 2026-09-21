Хто скуповує російське пальне

Обсяги поставок до окремих країн зросли в рази, а загальний експорт до регіону був більш ніж удвічі вищим за липневі показники, пише Reuters.

За даними трейдерів, у серпні Росія експортувала до Казахстану, Киргизстану, Монголії та Таджикистану понад 370 тисяч тонн дизеля.

Головним покупцем російського дизеля залишається Монголія, яка забезпечила близько половини всіх поставок до Центральної Азії та Афганістану цього року. У серпні туди відправили приблизно 215 тисяч тонн дизеля проти 124 тисяч тонн у липні.

Поставки до Киргизстану злетіли до понад 72 тисяч тонн із лише 4,4 тисячі тонн місяцем раніше;

із лише 4,4 тисячі тонн місяцем раніше; Таджикистан збільшив закупівлі до понад 56 тисяч тонн проти 16 тисяч тонн у липні.

Навіть Казахстан, який у липні взагалі не імпортував російський дизель, у серпні придбав близько 28 тисяч тонн.

Як Росія обходить власну заборону

Росія неодноразово запроваджувала обмеження на вивезення бензину та дизеля, намагаючись збити ціни та подолати жорсткий дефіцит, викликаний ударами українських дронів по її НПЗ.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Але, не бажаючи втрачати прибутки, Москва залишила лазівки і дозволила продавати пальне за міжурядовими угодами, зокрема країнам колишнього СРСР та Монголії.

Цим і користуються компанії, відправляючи дизель за кордон. При тому, що поставки на внутрішній російський ринок у серпні скоротилися до 4,7 мільйона тонн проти 5 мільйонів тонн у липні.

Таким чином, Росія змушена економити пальне для власних потреб, але водночас відчайдушно намагається втримати азійські ринки збуту.

Нагадаємо, раніше Росія була одним із великих світових постачальників дизеля. Однак через дефіцит і заборони на ексорт втратила цей статус. У США навіть лунали заклики до України припинити удари по російських НПЗ, аби стримати дефіцит та стрибок цін на глобальному ринку.