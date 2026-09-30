Почему Россия продлила запрет

О продлении ограничений в среду, 27 сентября, сообщило российское правительство, передает Reuters.

Решение было принято на фоне проблем с собственной нефтепереработкой. Удары Украины по российским НПЗ привели к перебоям в работе отдельных предприятий и усугубили дефицит топлива внутри страны.

В связи с этим Москва еще летом сократила поставки за границу, а впоследствии и вовсе запретила их:

В конце августа российское правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива до 30 сентября.

В то же время Россия оставила исключения для поставок в отдельные страны в соответствии с межправительственными соглашениями.

Теперь ограничение будет действовать как минимум до конца октября.

Почему это новый удар по мировому рынку

Новое решение Кремля ударит по мировому рынку топлива, который и так уже находится под давлением из-за перебоев с поставками и роста цен.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

На рынок влияют войны в Иране и Украине, которые затрудняют глобальные поставки.

Особенно остро это ощущают потребители в США, где цены на дизельное топливо взлетели до рекордных отметок – более 6,50 доллара за галлон.

Рекордные цены фиксируются и в Великобритании. Автомобильная организация RAC сообщила, что стоимость дизельного топлива на британских АЗС достигла исторического максимума.

Добавим, что до введения ограничений Россия была вторым по величине экспортером дизельного топлива в мире после США. Однако из-за дефицита и запретов она утратила этот статус.

Впрочем, напомним, что даже несмотря на запрет, Москва в августе экспортировала в Казахстан, Кыргызстан, Монголию и Таджикистан более 370 тысяч тонн дизельного топлива, увеличив поставки в эти страны в несколько раз.