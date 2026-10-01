Що відомо про рішення Китаю

У березні Пекін обмежив експорт пального після початку війни з Іраном, яка порушила постачання близькосхідної нафти, про що пише Reuters.

У липні найбільший у світі імпортер послабив обмеження та почав щомісяця контролювати обсяги поставок:

дизеля;

бензину;

авіаційного пального.

Однак у четвер у Китаї розпочалися тижневі святкові вихідні, а великі нафтопереробні компанії країни – найбільшого у світі центру нафтопереробки – так і не отримали дозволу на експорт нафтопродуктів у жовтні до регіонів, за винятком Гонконгу та Макао.

Наразі невідомо, чи відновить Пекін дозвіл на експорт для нафтопереробників після завершення свят 7 жовтня. За словами джерел, це може залежати від рівня внутрішніх запасів пального та обсягів нафтопереробки.

Наразі світові ринки намагаються впоратися зі скороченням постачання пального через війну з Іраном та українські атаки на російську нафтопереробну інфраструктуру. Рішення Китаю може призвести до зростання цін у деяких країнах до нових рекордних рівнів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Призупинення експорту Китаєм відбулося після нещодавнього візиту президента Сі Цзіньпіна до Вашингтона, де президент США Дональд Трамп закликав його допомогти стабілізувати світові поставки пального.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що світ втратив експорт дизеля з Близького Сходу та Китаю, а Вашингтон очікує найближчим часом на оголошення Європи про нові поставки дизельного пального.

Адміністрація Трампа закликала Німеччину та Францію використати надзвичайні запаси дизельного пального, щоб допомогти знизити ціни, інакше США можуть запровадити заборону на експорт дизеля.

Спред між цінами на азійські дизельні свопи на жовтень та листопад досяг дворічного максимуму на тлі очікувань, що китайські експортні поставки будуть відсутні.

Державна нафтова компанія PetroChina у середу скасувала кілька запланованих на жовтень поставок бензину та авіаційного пального.

Інший великий нафтопереробник, приватна Zhejiang Petrochemical Corp (ZPC), не запланував жодних поставок нафтопродуктів на святковий тиждень.

Нагадаємо, що в США дійсно розглядають заборону на експорт пального. Зокрема, про це говорив Дональд Трамп. Президент США прагне "перекрити" постачання дизелю за кордон.

Це дійсно може знизити ціни на дизельне пальне. Але вартість бензину може зрости.