Чому Вашингтон висунув жорсткий ультиматум

Адміністрація Дональда Трампа попередила Німеччину та Францію про можливу заборону на експорт американського дизельного пального, якщо ті не розпакують свої екстрені запаси. Білий дім вимагає від Євросоюзу вивільнити 120 мільйонів барелів дизеля протягом наступних шести місяців, щоб збити глобальні ціни напередодні листопадових проміжних виборів у США, про що пише Reuters.

Американські посадовці відверто роздратовані тим, що Париж та Берлін зволікають із виконанням попередніх домовленостей щодо товарних інтервенцій на ринку нафтопродуктів.

В інтересах Європи працювати зі Сполученими Штатами, оскільки ми шукаємо різні шляхи для збільшення пропозиції нафтопродуктів та зниження витрат для споживачів,

– зазначив один із представників американського уряду.

Як це вплине на європейський ринок та гаманці водіїв

Міністр енергетики США Кріс Райт наголосив, що Вашингтон очікує швидких заяв від Європи. За його словами, світовий ринок вже втратив частину дизельного експорту з Близького Сходу та Китаю, що створює серйозні перебої.

Якщо США дійсно перекриють експортний кран, Європа зіткнеться з гострим дефіцитом пального. Для кінцевого споживача, зокрема і в Україні, яка імпортує левову частку пального з ЄС, це означатиме стрімке зростання цін на стелах АЗС та подорожчання логістики для бізнесу. Наразі профільні міністерства Німеччини та Франції відмовилися від офіційних коментарів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що відомо про передісторію паливної кризи

Залежність Європи від американського пального стала критичною після того, як ЄС запровадив жорстке ембарго на імпорт російських нафтопродуктів через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Цей крок завдав потужного удару по економіці ворога, але змусив європейців терміново шукати нових постачальників та переплачувати за логістику.

Зверніть увагу! Ситуація на глобальному ринку додатково загострилася через перебої з поставками з Близького Сходу на тлі конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Очікується, що президент Франції Еммануель Макрон найближчим часом скличе відеоконференцію лідерів G7, щоб узгодити спільні дії щодо стабілізації цін та координації вивільнення резервів разом із Міжнародним енергетичним агентством.

Раніше ми писали, що Білий дім опинився за крок до радикального рішення зупинки експорту дизельного пального, що може перевернути світовий ринок пального з ніг на голову. Поки політики шукають спосіб збити внутрішні ціни, під загрозою опиняються гаманці водіїв по всьому світу.