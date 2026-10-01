Почему Вашингтон выдвинул жесткий ультиматум

Администрация Дональда Трампа предупредила Германию и Францию о возможном запрете на экспорт американского дизельного топлива, если они не распакуют свои экстренные запасы. Белый дом требует от Евросоюза выпустить на рынок 120 миллионов баррелей дизельного топлива в течение следующих шести месяцев, чтобы снизить мировые цены в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в США, о чем пишет Reuters.

Американские чиновники откровенно раздражены тем, что Париж и Берлин затягивают с выполнением предыдущих договоренностей о товарных интервенциях на рынке нефтепродуктов.

В интересах Европы работать с Соединенными Штатами, поскольку мы ищем различные пути для увеличения предложения нефтепродуктов и снижения затрат для потребителей,

– отметил один из представителей американского правительства.

Как это повлияет на европейский рынок и кошельки водителей

Министр энергетики США Крис Райт подчеркнул, что Вашингтон ожидает скорых заявлений от Европы. По его словам, мировой рынок уже лишился части экспорта дизельного топлива с Ближнего Востока и из Китая, что создает серьезные перебои.

Если США действительно перекроют экспортный кран, Европа столкнется с острым дефицитом топлива. Для конечного потребителя, в том числе и в Украине, которая импортирует львиную долю топлива из ЕС, это будет означать стремительный рост цен на заправках и удорожание логистики для бизнеса. На данный момент профильные министерства Германии и Франции отказались от официальных комментариев.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что известно о предыстории топливного кризиса

Зависимость Европы от американского топлива стала критической после того, как ЕС ввел жесткое эмбарго на импорт российских нефтепродуктов из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Этот шаг нанес мощный удар по экономике противника, но вынудил европейцев срочно искать новых поставщиков и переплачивать за логистику.

Обратите внимание! Ситуация на глобальном рынке дополнительно обострилась из-за перебоев с поставками с Ближнего Востока на фоне конфликта между США, Израилем и Ираном. Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время созовет видеоконференцию лидеров "Большой семерки", чтобы согласовать совместные действия по стабилизации цен и координации высвобождения резервов совместно с Международным энергетическим агентством.

Ранее мы писали, что Белый дом оказался в шаге от радикального решения о приостановке экспорта дизельного топлива, что может перевернуть мировой рынок топлива с ног на голову. Пока политики ищут способ снизить внутренние цены, под угрозой оказываются кошельки водителей по всему миру.