Что известно о решении Китая

В марте Пекин ограничил экспорт топлива после начала войны с Ираном, которая нарушила поставки ближневосточной нефти, о чем пишет Reuters.

В июле крупнейший в мире импортер ослабил ограничения и начал ежемесячно контролировать объемы поставок:

дизельного топлива;

бензина;

авиационного топлива.

Однако в четверг в Китае начались недельные праздничные выходные, а большие нефтеперерабатывающие компании страны – большего в мире центра нефтепереработки – так и не получили разрешения на экспорт нефтепродуктов в октябре в регионы, за исключением Гонконга и Макао.

Пока неизвестно, возобновит ли Пекин разрешение на экспорт для нефтепереработчиков после окончания праздников 7 октября. По словам источников, это может зависеть от уровня внутренних запасов топлива и объемов нефтепереработки.

В настоящее время мировые рынки пытаются справиться с сокращением поставок топлива из-за войны с Ираном и украинских атак на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Решение Китая может привести к росту цен в некоторых странах до новых рекордных уровней.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Приостановка экспорта со стороны Китая произошла после недавнего визита президента Си Цзиньпина в Вашингтон, где президент США Дональд Трамп призвал его помочь стабилизировать мировые поставки топлива.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что мир лишился экспорта дизельного топлива из Ближнего Востока и Китая, а Вашингтон ожидает в ближайшее время объявления Европы о новых поставках дизельного топлива.

Администрация Трампа призвала Германию и Францию использовать чрезвычайные запасы дизельного топлива, чтобы помочь снизить цены, в противном случае США могут ввести запрет на экспорт дизельного топлива.

Спрэд между ценами на азиатские дизельные свопы на октябрь и ноябрь достиг двухлетнего максимума на фоне ожиданий, что китайские экспортные поставки будут отсутствовать.

Государственная нефтяная компания PetroChina в среду отменила несколько запланированных на октябрь поставок бензина и авиационного топлива.

Другой большой нефтепереработчик, частная компания Zhejiang Petrochemical Corp (ZPC), не запланировала никаких поставок нефтепродуктов на праздничную неделю.

Напомним, что в США действительно рассматривается запрет на экспорт топлива. В частности, об этом говорил Дональд Трамп. Президент США стремится "перекрыть" поставки дизельного топлива за границу.

Это действительно может снизить цены на дизельное топливо. Ностоимость бензинаможет вырасти.