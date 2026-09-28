Что известно о возможном запрете на экспорт дизельного топлива в США

Однако другие представители его администрации продолжают сосредотачиваться на других возможных мерах, о чем пишет Bloomberg.

Это часто может привести к некоторому повышению цен на бензин для автомобилей, поэтому мы очень серьезно к этому относимся – возможно, мы это сделаем,

– сказал Трамп.

Несколько законодателей из тех штатов, где активно развито сельское хозяйство, призвали Трампа ограничить экспорт дизельного топлива из США в разгар осенней уборки урожая, поскольку мировые рынки топлива страдают от перебоев в поставках из-за критически важного Ормузского пролива и украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

США стали поставщиком топлива "последней инстанции" для мирового рынка: в августе экспорт дизельного топлива вырос до рекордного недельного показателя – почти 2 миллиона баррелей в сутки.

Директор Национальной экономической Рады Кевин Гассетт, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир в течение последней недели анализировали последствия потенциального краткосрочного запрета на экспорт дизельного топлива из США, что подчеркивает серьезность рассмотрения этой идеи администрацией,

– отмечают в Bloomberg.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Руководители нефтяных компаний и отраслевые ассоциации призывают приостановить взимание федерального акциза на дизельное топливо, утверждая, что это поможет снизить цены без негативных последствий, которые может вызвать запрет на экспорт. Однако внутри администрации ведутся дискуссии о том, что именно можно было бы отменить этот налог.

Дизельное топливо используется для работы сельскохозяйственной техники, грузовых поездов, грузовиков и фургонов доставки. На прошлой неделе розничные цены на дизельное топливо в США достигли рекордного уровня и в среднем составляли около 6,50 доллара за галлон, усиливая обеспокоенность избирателей по поводу стоимости жизни в преддверии ноябрьских промежуточных выборов.

Некоторые компании уже включают в контракты положения, защищающие их на случай, если приостановка экспорта дизельного топлива за рубеж помешает поставкам иностранным покупателям.

В случае введения запрета цены на дизельное топливо в США, как ожидается, резко упадут, по крайней мере в краткосрочной перспективе,

– говорится в материале.

Прекращение экспорта заставит союзников США, в частности Бразилию и Великобританию, срочно искать альтернативные источники топлива.

Напомним, что Дональд Трамп уже ранее заявлял, что поддерживает идею запрета на экспорт дизельного топлива. Однако министр энергетики считает, что это приведет к дефициту топлива.

В частности, Эммануэль Макрон говорил Трампу об опасности подобного решения. Он считает, что это нанесет ущерб экономике Соединенных Штатов.