Почему американский дизель так важен для Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон во время интервью в прайм-тайм заявил, что предупредил Дональда Трампа об опасности 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива из США, сообщает Politico. По его словам, такое решение Белого дома нанесет удар не только по мировому рынку, но и по самой американской экономике.

В настоящее время Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире экспортером дизельного топлива, отмечают аналитики ClearView Energy. Изъятие этих объемов из глобального рынка будет иметь масштабные последствия, ведь конфликт на Ближнем Востоке уже нарушил привычную логистику энергоресурсов.

На Ближнем Востоке идет война, и мы платим за это цену,

– подчеркнул французский лидер.

Обратите внимание! В последние месяцы Евросоюз резко увеличил закупки американского топлива, чтобы компенсировать потери из-за блокировки Ормузского пролива. Сегодня поставки через Атлантику составляют более половины всего импорта дизельного топлива в ЕС, поэтому любые ограничения со стороны Вашингтона мгновенно отразятся на стоимости логистики и ценах на европейских АЗС.

Как Франция пытается удержать цены на топливо

Чтобы защитить потребителей от ценовых шоков, правительство Франции на этой неделе выделило 450 миллионов евро на продление топливных субсидий до конца года. Кроме того, Макрон лоббирует в Брюсселе смягчение экологических правил ЕС в отношении состава топлива и выбросов метана. Однако эти шаги пока не дали желаемого результата: цены на дизельное топливо во Франции и Европе на этой неделе взлетели до рекордных отметок.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Интересно! Напряженность на энергетическом рынке вынуждает политиков прибегать к беспрецедентным мерам. На прошлой неделе Макрон анонсировал встречу G7 для обсуждения вопроса о распечатывании стратегических нефтяных резервов. Более того, Франция направит военных для защиты саудовского порта Янбу, откуда ежедневно экспортируется более 5 миллионов баррелей нефти, после атак йеменских хуситов.

Ситуация осложняется тем, что Париж располагает крайне ограниченными финансовыми ресурсами для сдерживания кризиса: из-за высокого бюджетного дефицита правительство вынуждено готовить сокращение расходов на 54 миллиарда евро.

Ранее мы писали, что США могут ограничить экспорт дизельного топлива на фоне рекордного роста цен. Президент Дональд Трамп поддержал эту идею, которую в последнее время активно продвигают республиканцы.