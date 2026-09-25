Чому американський дизель такий важливий для Європи

Президент Франції Еммануель Макрон під час прайм-тайм інтерв'ю заявив, що попередив Дональда Трампа про небезпеку 90-денної заборони на експорт дизельного пального зі США, повідомляє Politico. За його словами, таке рішення Білого дому завдасть удару не лише по світовому ринку, але й по самій американській економіці.

Наразі Сполучені Штати є найбільшим у світі експортером дизеля, зазначають аналітики ClearView Energy. Вилучення цих обсягів із глобального ринку матиме масштабні наслідки, адже конфлікт на Близькому Сході вже зламав звичну логістику енергоресурсів.

На Близькому Сході йде війна, і ми платимо за це ціну,

– наголосив французький лідер.

Зверніть увагу! Останніми місяцями Євросоюз різко збільшив закупівлі американського пального, щоб компенсувати втрати через заблоковану Ормузьку протоку. Сьогодні поставки через Атлантику становлять понад половину всього імпорту дизеля до ЄС, тому будь-які обмеження з боку Вашингтона миттєво позначаться на вартості логістики та цінах на європейських АЗС.

Як Франція намагається втримати ціни на пальне

Щоб захистити споживачів від цінових шоків, уряд Франції цього тижня виділив 450 мільйонів євро на продовження паливних субсидій до кінця року. Крім того, Макрон лобіює в Брюсселі пом'якшення екологічних правил ЄС щодо складу пального та викидів метану. Проте ці кроки поки не дали бажаного результату: ціни на дизель у Франції та Європі цього тижня злетіли до рекордних позначок.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Цікаво! Напруга на енергетичному ринку змушує політиків вдаватися до безпрецедентних заходів. Минулого тижня Макрон анонсував зустріч G7 для обговорення розпечатування стратегічних нафтових резервів. Більше того, Франція направить військових для захисту саудівського порту Янбу, звідки щодня експортується понад 5 мільйонів барелів нафти, після атак єменських хуситів.

Ситуація ускладнюється тим, що Париж має вкрай обмежений фінансовий ресурс для стримування кризи: через високий дефіцит бюджету уряд змушений готувати скорочення видатків на 54 мільярди євро.

Раніше ми писали, що США можуть обмежити експорт дизельного пального на тлі рекордного зростання цін. Президент Дональд Трамп підтримав таку ідею, яку останнім часом активно просувають республіканці.