Росія мусить знімати прапори з тіньового флоту через санкції

Частина російського танкерного флоту, що транспортує нафту, змушена змінювати прапори. Санкції США та Великої Британії суттєво тиснуть на судноплавну мережу Росії.

Російські танкери – під іншими прапорами

Судновий реєстр Барбадосу заявив, що до кінця місяця зобов’яже 46 танкерів зняти прапори країни через британські санкції. З них 14 суден також перебувають під санкціями США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Генеральний директор Барбадоського морського реєстру Джованні Чінігліо, який працює в Лондоні, заявив, що хоча Барбадос не має власних санкцій проти Росії, він дотримується правил Великої Британії.

Навіщо Росії прапори Барбадосу Реєстрація під прапором Барбадосу була значною перевагою для російського судноплавства, адже ця країна є однією з найавторитетніших у світі у сфері реєстрації суден. Держави прапора відіграють важливу роль у забезпеченні стандартів безпеки на морі. Проте Росії часто доводилося звертатися до менш відомих країн, коли вона втрачала доступ до послуг провідних компаній.

Частина танкерів, зареєстрованих раніше під прапором Барбадосу, вже перереєстрована в інших країнах, таких як Танзанія та Сан-Томе і Прінсіпі.

Крім того, судновий реєстр Панами повідомив про початок виключення зі списку 68 суден, які потрапили під обмеження, накладені США.

Зауважте! Це стало можливим після ухвалення нового правила наприкінці минулого року, яке узгоджує країну із санкціями США, Європейського Союзу, Великої Британії та ООН.