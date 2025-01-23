Що потрібно Україні для відновлення

І це має бути частиною майбутньої домовленості, і ці домовленості мають бути практичні, повідомляє 24 канал з посиланням на слова першої віцепрем'єрки, міністерки економіки України Юлії Свириденко під час "Українського сніданку" в Давосі.

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Вона наголосила, що НАТО – це найкраще рішення гарантій для України. Однак йдеться не тільки про офіційні документи.

Для чого Україні потрібні гарантії Так Свириденко відзначила питання інфраструктури та нагадала, як Росія заблокували морські порти та зривала угоди відносно цієї ситуації на початку повномасштабного вторгнення. Міністерка економіки додала, що Україна спромоглася відкрити цей коридор, коли були встановлені ракетні системи.

Зокрема вона повідомила й про зріст експорт після відкриття коридору. Торік, згідно з її слів, він зріс на 15,2%.

Водночас вона підкреслила важливість того, аби в Україну прийшов бізнес. До того ж Свириденко сказала, що наразі економіка України є кращою від російської.

Так в економіка в Україні впала на 30%, але потім піднялась на 5%, далі зросла на 3,6%.

Водночас згідно зі слів Юлії Свириденко, західні санкції проти Росії мають залишатися. Ба більше, вони мають посилюватися.

Зверніть увагу! І тоді Україна дійсно зможе обговорити обговорювати мирну угоду.