Российские танкеры – под другими флагами

Судовой реестр Барбадоса заявил, что до конца месяца обяжет 46 танкеров снять флаги страны из-за британских санкций. Из них 14 судов также находятся под санкциями США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Генеральный директор Барбадосского морского реестра Джованни Чиниглио, который работает в Лондоне, заявил, что хотя Барбадос не имеет собственных санкций против России, он придерживается правил Великобритании.

Зачем России флаги Барбадоса Регистрация под флагом Барбадоса была значительным преимуществом для российского судоходства, ведь эта страна является одной из самых авторитетных в мире в сфере регистрации судов. Государства флага играют важную роль в обеспечении стандартов безопасности на море. Однако России часто приходилось обращаться к менее известным странам, когда она теряла доступ к услугам ведущих компаний.

Часть танкеров, зарегистрированных ранее под флагом Барбадоса, уже перерегистрирована в других странах, таких как Танзания и Сан-Томе и Принсипи.

Кроме того, судовой реестр Панамы сообщил о начале исключения из списка судов 68 судов, которые попали под ограничения, наложенные США.

Заметьте! Это стало возможным после принятия нового правила в конце прошлого года, которое согласовывает страну с санкциями США, Европейского Союза, Великобритании и ООН.