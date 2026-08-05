Не підлягає відновленню: на Київщині згорів найбільший склад відомої компанії

Росія знищила найбільший склад Rozetka у Броварах Київської області. Він обробляв понад 100 тисяч замовлень на добу.

Що відомо про знищення складу ROZETKA

Склад було повністю знищено внаслідок нічної атаки трьома балістичними ракетами, про що повідомила співзасновниця компанії Ірина Чечоткіна.

Чечоткіна написала, що мала 5 серпня опублікувати пост про те, що ROZETKA виповнився 21 рік. Зокрема, подякувати клієнтам, партнерам, команді за цей довгий шлях.

Ірина Чечоткіна співзасновниця компанії ROZETKA Натомість вночі я дивилася, як після удару трьох балістичних ракет горить справа всього мого життя.

Вона розказала, що розподільчий складський комплекс в Броварах відкрили на початку 2017 року. Він був найбільшим та найвтоматизованішим. Крім того, тут обробляли понад 100 тисяч замовлень на день. Але наразі склад не підлягає відновленню.

Що я відчувала вночі? Спустошення і біль. Велике полегшення, бо на щастя, цього разу люди не постраждали. Відчуття, що маю йти далі попри все,

– написала Ірина Чечоткіна.

Наголошується, що ROZETKA працює. Ірина Чечоткіна подякувала всім, хто підтримує компанію та зробить покупку сьогодні.

Нагадаємо, що росіяни наразі постійно атакують український бізнес. Удари завдаються по магазинах, закладам, різним підприємствам тощо.

Зокрема, вранці 2 серпня у компанії ROZETKA повідомили, що ще два шахеди влучили в найбільший склад ROZETKA. І це була вже друга атака на склад за 24 години.

Внаслідок атаки по Києву повідомлялося про руйнування магазинів "Епіцентр" та "Новус", а також терміналів "Нової пошти".