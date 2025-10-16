Росія знову б'є по газовій інфраструктурі: видобуток зупиняється

У ніч на 16 жовтня росіяни знову атакували газові об'єкти України. Під удар потрапила енергетична інфраструктура ДТЕК "Нафтогаз".

Які наслідки мала ворожа атака?

Внаслідок російської атаки робота об'єктів газового видобутку на Полтавщині була зупинена, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

За даними компанії, ворог бив по газовій інфраструктурі ракетами та дронами.

Масштаби руйнувань поки що невідомі.

Зауважимо, що Росія продовжує активно бити по енергетичній інфраструктурі України, збільшуючи не лише кількість, але й масштаби ударів.

Лише за останні сім днів ворог три рази масовано атакував газові об'єкти "Нафтогазу". Зокрема, 5 жовтня російська армія здійснила комбіновану атаку на інфраструктуру компанії. Тоді під удар потрапили обʼєкти, які забезпечують населення газом під час опалювального сезону.

Як повідомили в "Нафтогазі" за останній час внаслідок атак постраждали:

об'єкти газового видобутку у Харківській області;

критично важлива інфраструктура На Сумщині та Чернігівщині.

За словами голови правління НАК "Нафтогаз" Сергія Корецького, Росія б'є по Україні, щоб позбавити її газу, тепла та світла взимку.

Ніяк не можуть зрозуміти росіяни, що нас так не зламати і не залякати,

– наголосив Корецький.