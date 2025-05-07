Заради параду 9 травня: росіянам у Москві вимкнули банківські перекази

На тлі святкування та підготовки до параду, що відбудеться у Росії 9 травня, мешканці Москви та Підмосков'я можуть зіткнутися з перебоями в роботі Системи швидких платежів. Таку заяву зробив оператор сервісу Національна система платіжних карток.

У Москві вимкнули банківські перекази

Зокрема найбільші банки також попередили про перебої, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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У зв’язку з можливими обмеженнями доступу до інтернету в Москві з 7 по 9 травня у столиці та області можуть виникнути складнощі з переказами між рахунками та оплатою через СШП, а також тимчасові труднощі з прийманням платежів картками в платіжних терміналах у магазинах та онлайн,

– повідомили в НСПК.

Сбербанк же повідомив своїм клієнтам, що у Москві та Підмосков’ї можуть спостерігатися труднощі з доступом до банківських застосунків. Банк порадив росіянам підключатися до інтернету через Wi-Fi або повторити операцію пізніше.

У повідомленні також йдеться про те, що у зв’язку з обмеженням роботи мобільного інтернету найближчими днями, можуть спостерігатися ускладнення в роботі деяких банкоматів та POS-терміналів, які використовують бездротовий канал зв’язку.

Зверніть увагу! Водночас У ВТБ зробили подібну заяву, не виключивши збої в роботі банкоматів.

Що відомо про вимкнення зв'язку у Москві

Вимкнення мобільного інтернету в Москві розпочалося в понеділок, 5 травня, через репетицію параду. Згодом у мерії повідомили, що обмеження в роботі інтернету можливі з 7 по 9 травня.

Масові скарги від жителів Москви та Підмосков’я почали надходити вранці 7 травня. В окремих районах припинили працювати банкомати, а в деяких магазинах перестали приймати оплату карткою.

Зауважте! З 7 по 9 травня в столиці також буде обмежено рух і паркування таксі, каршерінгу, електросамокатів і велосипедів.