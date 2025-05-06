Росія може змінити ключове правило бюджету

Зокрема Кремль очікує, що ціни на нафту залишатимуться низькими протягом тривалого часу, доки війна в Україні продовжує виснажувати країну, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Уряд може знизити поріг так званого "бюджетного правила" приблизно до 50 доларів за барель з наступного року. Це відбудеться, якщо ціни на нафту залишатимуться низькими.

У матеріалі стверджується, що перемовини перебувають на початковому етапі. Головною проблемою для чиновників є те, що таке зниження вимагатиме скорочення державних витрат, однак війна й надалі поглинає ресурси.

Росія вже давно використовує бюджетне правило як своєрідну "страховку" від падіння цін на нафту,

– пише Bloomberg.

Важливо! Цей механізм дозволяє державі перераховувати надлишкові енергетичні доходи до Фонду національного добробуту, коли ціна російської нафти перевищує 60 доларів за барель. Накопичені резерви потім допомагають компенсувати втрати в разі зниження цін.

Що відбулося з цінами на нафту?

Ціни на нафту впали до майже чотирирічного мінімуму. Причиною стало очікування, що торгова війна Трампа знизить попит. Крім того, альянс ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією та Росією відмовився від давньої стратегії підтримки цін на нафту.

Війна виснажує бюджет Росії

Росія отримує близько 30% доходів державного бюджету з продажу нафти та газу. Bloomberg зазначає: дискусія щодо зниження порогу бюджетного правила свідчить, що уряд впевнений у тому, що глобальне падіння цін на нафту триватиме. І це змусить Москву шукати інші шляхи поповнення бюджету на тлі рекордних військових витрат.

Фонд національного добробуту вже суттєво виснажений через фінансування Кремлем війни в Україні, яка триває вже четвертий рік,

– йдеться у тексті.

Водночас Мінфін продовжив витрачати резерви для підтримки бюджету, прискорюючи їх виснаження. Ба більше, минулого тижня він більш ніж утричі підвищив прогноз дефіциту бюджету на 2025 рік після зниження очікувань щодо доходів і цін на нафту.

Яке рішення прийняла Росія?

Кілька ключових членів Організації країн-експортерів нафти та їхніх союзників, включно з Росією, погодилися продовжити прискорене відновлення видобутку нафти в червні, що ще більше посилює побоювання щодо надлишку пропозиції. Москва підтримала цей план, оскільки розраховує, що зростання обсягів видобутку хоча б частково компенсує втрати бюджету через нижчі ціни на нафту.

Після рішення ОПЕК+ Росія зможе збільшити чисто нафтовий видобуток до 9,16 мільйона барелів на добу в червні.

Зверніть увагу! У березні країна видобувала 8,965 млн барелів на добу.