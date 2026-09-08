Росіяни атакували українську енергетику: чи запровадять графіки відключень для регіонів

Станом на ранок вівторка, 8 вересня, внаслідок російських обстрілів української енергетики відомо про знеструмлення частини споживачів. Без світла залишилися деякі мешканці міста Київ, а також Київської, Вінницької, Донецької, Запорізької та Сумської областей.

Що відомо про енергетичну ситуацію в Україні

Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи, про що повідомили в Укренерго.

А у понеділок, 7 вересня, ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили енергопостачання тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. ЗАЕС була повністю відключена від зовнішньої мережі ще з 20 серпня.

Це 27 і одне з найдовших повних знеструмлень станції, коли вона вимушено працювала від резервних дизель-генераторів,

– наголосили в дописі.

Водночас застосування обмежень 8 вересня не прогнозується. Про це наголосили в Міненерго.

Зокрема, про будь-які зміни з енергопостачанням повідомляють на офіційних ресурсах операторів систем розподілу. Українців просять за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 11:00 до 15:00.

Нагадаємо, що тимчасово окупована Запорізька АЕС впʼятнадцяте за цей рік втратила зовнішнє електроживлення 20 серпня. А ще у суботу, 5 вересня, Україна та Росія домовились про локальне перемир'я навколо Запорізької АЕС.

Водночас складна ситуація щодо енергетики спостерігалася в Одеській області. У регіоні відбувалися відновлювальні роботи протягом кількох днів.