Що відомо про російські атаки на енергетику України

Без світла залишились споживачі в Одеській, Харківській, Чернігівській та Сумській областях, про що пише Укренерго.

Аварійно-відновлювальні роботи вже здійсннються там, де це дозволяють безпекові умови.

Енергетики роблять усе можливе, щоб заживити усіх знеструмлених споживачів,

– йдеться у повідомленні.

Також цієї ночі росіяни атакували об'єкти енергетичної інфраструктури Одеської області. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Згідно з інформацією, можливе застосування мережевих обмежень.

Водночас застосування графіків відключень світла 4 вересня не планується. Але ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу,

– зазначили у відомстві.

Також до українцям звернулися з проханням – за можливості перенести активне енергоспоживання на денний час – з 11:00 до 15:00. Також населення закликають обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, що росіяни у ніч на 2 вересня масовано атакували енергетичну інфраструктуру Одещини. Крім того, ворог поцілив у транспорт та офісне приміщення компанії компанії ДТЕК.

А 3 вересня стало відомо, що в Одеській області досі відбуваються аварійно-відновлювальні роботи. Така ситуація є наслідком ракетно-дронової атаки.