Що відбувається з енергетикою України 3 вересня

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, а енергетики роблять усе можливе, щоб заживити усіх знеструмлених споживачів, про що пише Укренерго.

Склада ситуація спостерігається на Одещині. В регіоні відбуваються аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетно-дронової атаки.

Повернути живлення усім споживачам вже вдалось, але для уникнення перевантаження пошкодженого обладнання тимчасово застосовуються мережеві обмеження.

У Міненерго зазначили, що застосування обмежень електроенергії у четвер, 3 вересня, не прогнозується.

Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу,

– йдеться у повідомленні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Українців, зокрема, закликали перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00. Водночас населення просять обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо, що Росія наразі активно атакую енергетику Україну. Останнім часом були також завдані удари по ТЕЦ в Одесі та Херсоні.

А у нас на 2 серпня ворог масовано атакував Одеську область. Внаслідок атаки понад 350 тисяч родин в залишилися тимчасово без світла.