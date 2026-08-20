Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Яка ситуація на ЗАЕС

На станції автоматично ввімкнулися резервні дизель-генератори, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки.

Аварійна ситуація на станції виникла внаслідок чергових дій російських окупаційних військ.

Керівник компанії Павло Ковтонюк наголосив на катастрофічних наслідках постійного використання резервного живлення.

Регулярні блекаути на ЗАЕС зношують обладнання та підвищують ризики для безпеки. Часте вмикання дизель-генераторів призводить до швидшої деградації обладнання,

– керівник Енергоатому Павло Ковтонюк.

Ситуація на Запорізькій АЕС залишається надзвичайно крихкою через постійні загрози. Під впливом некомпетентного російського керівництва ризики для ядерної та радіаційної безпеки лише посилюються.

Фахівці підкреслюють, що єдиною гарантією безпечної та стабільної роботи атомної станції є її повна деокупація. Об'єкт має повернутися під повний контроль України та єдиного легітимного оператора АТ НАЕК Енергоатом.

Нагадаємо, що наприкінці липня Офіс Генерального прокурора заочно засудив російських військових за штурм ЗАЕС у 2022 році. Окупанти наражали на небезпеку не лише Україну, а й всю Європу.

Вони протягом кількох годин обстрілювали територію станції, зокрема у напрямку ядерних реакторів і сховища відпрацьованого ядерного палива.

Росіяни не припиняли обстріли, попри попередження про наслідки. Згодом на території ЗАЕС виникла пожежа, були пошкоджені критично важливі мережі та комунікації.