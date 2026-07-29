Ті, хто віддавав злочинні накази мають відповісти перед судом. Про це сказав Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Що відомо про злочин росіян?

Кравченко повідомив, що у ніч з 3 на 4 березня 2022 року окупанти здійснили штурм Запорізької атомної електростанції. Росіяни протягом кількох годин обстрілювали територію станції, зокрема у напрямку ядерних реакторів і сховища відпрацьованого ядерного палива.

Військові не припиняли обстріли, попри попередження про наслідки. Згодом на території ЗАЕС виникла пожежа, були пошкоджені критично важливі мережі та комунікації.

Окупанти не давали можливості рятувальникам ліквідувати загорання. Також вони заблокували працівників АЕС на робочих місцях.

Експерти підтвердили: дії окупантів могли призвести до руйнування захисних бар’єрів реакторів і масштабного викиду радіоактивних речовин. Наслідки такого сценарію могли зачепити не лише Україну, а й інші держави Європи,

– наголосив Генпрокурор.

Україні вдалось встановити осіб, які керували штурмом. Це двоє генерал-майорів та четверо командирів батальйонних тактичних груп росгвардії. Злочинці координували дії підрозділів та застосовували зброю під час захоплення станції.

Суд визнав усіх шістьох винними у порушенні законів та звичаїв війни. Кожного з них засудили до 12 років позбавлення волі. Вирок ухвалили в порядку спеціального судового розгляду.

Обстріл Запорізької АЕС став одним із найнебезпечніших епізодів цієї війни. Це була свідома атака на об’єкт, аварія на якому могла спричинити масштабну радіаційну катастрофу. Навіть через роки відповідальність за такі злочини є неминучою,

– заявив Генпрокурор.

Він додав, що кожен, хто віддавав накази, керував обстрілами чи свідомо створював загрозу ядерній безпеці, має відповісти перед судом.



Воєнні злочинці, причетні до обстрілу ЗАЕС / Фото Прокуратури України

Які останні новини про Запорізьку АЕС?

Російські загарбники продовжують грубо порушувати всі норми міжнародного права та ядерної безпеки на Запорізькій АЕС. Головне управління розвідки МО України повідомило, що країна-терористка фактично перетворила тимчасово окуповану електростанцію в Енергодарі на власну військову базу.

Також нещодавно аналітики Greenpeace опублікували звіт, в якому йдеться про те, що Росія будує нову лінію електропередачі вздовж траси М18, яка з’єднує тимчасово окуповані Маріуполь із Генічеськом. Цей проєкт демонструє наміри Кремля остаточно інтегрувати захоплену станцію до своєї енергосистеми.