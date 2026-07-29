Те, кто отдавал преступные приказы, должны ответить перед судом. Об этом сказал Генеральный прокурор Руслан Кравченко .

Что известно о преступлении россиян?

Кравченко сообщил, что в ночь с 3 на 4 марта 2022 года оккупанты совершили штурм Запорожской атомной электростанции. Россияне в течение нескольких часов обстреливали территорию станции, в том числе по направлению ядерных реакторов и хранилища отработанного ядерного топлива.

Военные не прекращали обстрелы, несмотря на предупреждение о последствиях. Впоследствии на территории ЗАЭС возник пожар, повреждены критически важные сети и коммуникации.

оккупанты не давали возможности спасателям ликвидировать возгорание. Также они заблокировали работников АЭС на рабочих местах.

Эксперты подтвердили: действия окупантов могли привести к разрушению защитных барьеров реакторов и масштабному выбросу радиоактивных веществ. Последствия такого сценария могли затронуть не только Украину, но и другие государства Европы.

– подчеркнул Генпрокурор.

Украине удалось установить лиц, руководивших штурмом. Это два генерал-майора и четверо командиров батальонных тактических групп росгвардии. Преступники координировали действия подразделений и применяли оружие при захвате станции.

Суд признал всех шести виновными в нарушении законов и обычаев войны. Каждый из них приговорен к 12 годам лишения свободы. Приговор был вынесен в порядке специального судебного разбирательства.

Обстрел Запорожской АЭС стал одним из самых опасных эпизодов войны. Это была сознательная атака на объект, авария на котором могла вызвать масштабную радиационную катастрофу. Даже через годы ответственность за такие преступления неизбежна,

– заявил Генпрокурор.

Он добавил, что каждый, кто отдавал приказы, руководил обстрелами или сознательно создавал угрозу ядерной безопасности, должен ответить перед судом.



Военные преступники, причастные к обстрелу ЗАЭС / Фото Прокуратуры Украины

Какие последние новости о Запорожской АЭС?

Российские захватчики продолжают грубо нарушать все нормы международного права и ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Главное управление разведки МО Украины сообщило, что страна-террористка фактически превратила временно оккупированную электростанцию в Энергодаре в собственную военную базу .

Также недавно аналитики Greenpeace опубликовали отчет, в котором говорится, что Россия строит новую линию электропередачи вдоль трассы М18, соединяющей временно оккупированные Мариуполь с Геническом. Этот проект демонстрирует намерения Кремля окончательно интегрировать захваченную станцию в свою энергосистему .