Однако украинские удары по критически важной инфраструктуре сорвали эти планы. Об этом пишет Greenpeace.

Что известно о планах оккупантов?

Россия строит новую линию электропередачи вдоль трассы М18, соединяющей временно оккупированные Мариуполь и Геническ. Этот проект демонстрирует намерения Кремля окончательно интегрировать захваченную станцию в свою энергосистему.

Организация, ссылаясь на спутниковые снимки, сделанные в период с января по июль 2026 года, документирует строительство новой высоковольтной линии электропередачи вдоль трассы М18 между временно оккупированным Мелитополем Запорожской области и Геническом Херсонской области. Оно было почти завершено в мае. Однако его сорвали неоднократные удары украинских беспилотников. В частности, атаки на подстанцию в Геническе в начале июля.

В докладе также упоминается деятельность генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. В документе говорится, что чиновник фактически усиливает российские нарративы своими заявлениями о возможности перезапуска реакторов под управлением "Росатома". При этом Гросси не подчеркнул, что оккупация ЗАЭС Кремлем является фундаментальным нарушением международных принципов ядерной безопасности.

С 2022 года Россия использует оккупацию Запорожской атомной электростанции как инструмент ядерного террора против Европы. Во всех остальных своих целях она потерпела неудачу и, скорее всего, продолжит терпеть поражения, в частности в попытках подключить ЗАЭС к оккупированной энергосети и перезапустить реакторы,

– отметил специалист по ядерной энергетике Greenpeace Украина Ян Ванде Путте.

Также организация обозначила стратегические цели России в отношении ЗАЭС:

отключить ЗАЭС от украинской энергосистемы;

возобновить работу ЗАЭС;

обеспечить электроэнергией промышленность временно оккупированного Донбасса;

поддерживать добычу полезных ископаемых и сельское хозяйство на временно оккупированных территориях для экспорта и финансирования российской войны;

обеспечить электроснабжение временно оккупированных территорий и военной логистики;

поставлять электроэнергию в южные регионы России.

"Росатом" хочет использовать ЗАЭС не только для обеспечения потребностей оккупированных территорий Украины. Они рассматривают ее как более дешевую альтернативу строительству новых атомных реакторов в Ростовской области и Краснодарском крае.

В то же время аналитики подчеркивают, что новая линия электропередачи не способна изменить общую тенденцию, которая все больше свидетельствует о том, что российская оккупация ЗАЭС – обреченный проект. Также они отмечают, что контроль России над ЗАЭС создает риски для ядерной безопасности.

Что известно об оккупации ЗАЭС?

Российские захватчики продолжают грубо нарушать все нормы международного права и ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что страна-террористка фактически превратила временно оккупированную электростанцию в Энергодаре в собственную военную базу.

Оккупанты используют территорию Запорожской АЭС для подготовки и боевой работы операторов БПЛА. Враг рассчитывает, что Силы обороны Украины не будут проводить атаки на стратегический ядерный объект, об этом заявил военнослужащий в эфире 24 Канала.