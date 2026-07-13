Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, страна-террористка фактически превратила временно оккупированную электростанцию в Энергодаре в свою военную базу.

Что происходит на ЗАЭС?

На территории ЗАЭС, где все шесть ядерных реакторов находятся в состоянии "холодного останова", прямо в машинных залах 1, 2, 5 и 6 энергоблоков российская оккупационная армия разместила военную технику.

В подвальных помещениях и бомбоубежищах станции захватчики обустроили склады вооружений, а на крышах реакторных отделений установили пулеметные гнезда и ракетные комплексы. Боеприпасы и военную технику россияне также хранят под техническими переходами и эстакадами, соединяющими энергоблоки с другими зданиями.

Кроме того, оккупанты развертывают на ЗАЭС пункты управления дронами-камикадзе. К этому процессу привлекают рабочих из специальной экономической зоны "Алабуга", в том числе несовершеннолетних студентов. Отдельные технические помещения станции, расположенные вблизи береговой линии бывшего Каховского водохранилища, оккупанты заминировали.

Охрану захваченной ЗАЭС обеспечивает контингент Росгвардии численностью 1,5 тысячи оккупантов.

При этом эксперты МАГАТЭ не имеют полного доступа к энергоблокам и специальным техническим помещениям станции. Проверки проводятся по заранее согласованному плану и маршруту, что существенно затрудняет или делает невозможной объективную оценку ситуации на ЗАЭС.

На станции есть проблемы с электроснабжением и водой

Серьезным риском для безопасности станции остается проблема электроснабжения. Если до начала оккупации ЗАЭС имела 10 линий внешнего электроснабжения, то сейчас из-за преступной российской агрессии функционирует лишь одна ЛЭП. 3 июля 2026 года на станции произошел очередной блэкаут – 21-й за время полномасштабного вторжения.

Кроме того, оккупанты не обеспечивают необходимый уровень воды в охлаждающем водоеме. По состоянию на июль 2026 года он составляет 12,86 метра при минимально необходимых 15 метрах. Из 57 специальных глубинных скважин, являющихся важной составляющей системы охлаждения, необходимыми насосами большой мощности оснащены лишь 11.

Дефицит воды для нужд внутренней площадки ЗАЭС пока компенсируется подпиткой из сбросного канала Запорожской ТЭС. Такая ситуация угрожает нормальному функционированию систем охлаждения реакторов и хранилища отработанного ядерного топлива.

Кто обслуживает ЗАЭС?

На ЗАЭС сохраняется острый дефицит персонала.

До полномасштабного вторжения на станции работало около 11 тысяч человек, сейчас – около 7,5 тысячи, включая 500 сотрудников аутсорсинговой компании, не имеющей лицензии на выполнение работ на станции.

Всех работников под угрозой увольнения заставляют подписывать контракты с "Росатомом", а персонал, завезенный с территории государства-агрессора, из-за существенных различий между ЗАЭС и российскими объектами атомной энергетики не обладает квалификацией, необходимой для надлежащего обслуживания оккупированной украинской электростанции.

Напомним, что в интервью 24 Каналу ирландский журналист и документалист Кейлин Робертсон рассказал, что на станции россияне пытают и допрашивают украинских специалистов, оставшихся на электростанции для обеспечения ее работы.