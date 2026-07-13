Як повідомляє Головне управління розвідки МО України, країна-терористка фактично перетворила тимчасово окуповану електростанцію в Енергодарі на власну військову базу.

Що відбувається на ЗАЕС?

На території ЗАЕС, де всі шість ядерних реакторів перебувають у стані "холодного зупину", прямо в машинних залах 1, 2, 5 та 6 енергоблоків російська окупаційна армія розмістила військову техніку.

У підвальних приміщеннях та бомбосховищах станції загарбники облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси. Боєприпаси й військову техніку росіяни також зберігають під технічними переходами та естакадами, що з'єднують енергоблоки з іншими будівлями.

Крім того, окупанти розгортають на ЗАЕС пункти управління дронами-камікадзе. До цього процесу залучають робітників зі спеціальної економічної зони "Алабуга", зокрема й неповнолітніх студентів. Окремі технічні приміщення станції, розташовані поблизу берегової лінії колишнього Каховського водосховища, окупанти замінували.

Охорону захопленої ЗАЕС забезпечує контингент росгвардії чисельністю 1,5 тисячі окупантів.

При цьому експерти МАГАТЕ не мають повного доступу до енергоблоків і спеціальних технічних приміщень станції. Перевірки проводяться за заздалегідь погодженими планом і маршрутом, що суттєво ускладнює або унеможливлює об'єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС.

На станції є проблеми з живленням і водою

Серйозним ризиком для безпеки станції залишається проблема живлення. Якщо до початку окупації ЗАЕС мала 10 ліній зовнішнього електропостачання, то зараз через злочинну російську агресію функціонує лише одна ЛЕП. 3 липня 2026 року на станції трапився черговий блекаут – 21 за час повномасштабного вторгнення.

Також окупанти не забезпечують необхідний рівень води в ставку-охолоджувачі. Станом на липень 2026 року він становить 12,86 метра за мінімально необхідних 15 метрів. З 57 спеціальних глибинних свердловин, які є важливою складовою системи охолодження, необхідними насосами великої потужності обладнано лише 11.

Дефіцит води для потреб внутрішнього майданчика ЗАЕС наразі компенсують підживленням зі скидного каналу Запорізької ТЕС. Така ситуація загрожує нормальному функціонуванню систем охолодження реакторів та сховища відпрацьованого ядерного палива.

Хто обслуговує ЗАЕС?

На ЗАЕС триває гострий дефіцит персоналу.

До повномасштабного вторгнення на станції працювало близько 11 тисяч осіб, нині – близько 7,5 тисячі, включно з 500 працівниками аутсорсингової компанії, яка не має ліцензії на виконання робіт на станції.

Усіх працівників через погрози звільненням змушують підписувати контракти з "росатомом", а завезений з території держави-агресора персонал через суттєві відмінності між ЗАЕС та російськими об'єктами атомної енергетики не володіє кваліфікаціями, необхідними для належного обслуговування окупованої української електростанції.

Нагадаємо, що в інтерв'ю 24 Каналу ірландський журналіст та документаліст Кейлін Робертсон розповів, що на станції росіяни катують і допитують українських фахівців, які залишились на електростанції, щоб підтримувати її роботу.